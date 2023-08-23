محمد فودة: د. أيمن عاشور وزير نشط لا يعترف بكلمة "مستحيل".. ولا يقبل بأقل من النجاح في جميع خطواته

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعكس رؤى القيادة السياسية لتحقيق نقلة نوعية لمستوى التعليم

استطاع أن يحقق خلال فترة قصيرة الكثير من النجاحات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى

قام بتطوير نظام التنسيق الإلكترونى وأنشأ قاعدة بيانات متطورة للجامعات المصرية

أطلق برنامجًا لإنشاء 15 جامعة تكنولوجية جديدة فى مصر

فى مقدمة اهتماماته.. إنشاء جامعات ذكية وجامعات ذكية خضراء وتطوير منظومة التقييم والاعتماد وتعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم والبحث العلمى

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن أكتب مجدداً عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى دون أن أبدأ بملف التنسيق الجامعى الذى أثبت من خلاله قدرته الفائقة على إدارة هذا الملف الشائك ببراعة وإتقان، فهو ودون مبالغة يعد نموذجاً للوزير الناجح دون صخب أو ضجيج، فهو يثبت يومًا بعد آخر أنه رجل دولة من طراز فريد، فالعمل الجاد هو طريقه الوحيد لتحقيق هدفه، ولذلك يصل لهدفه دائمًا، لا يعرف إلا النجاح فى كل خطواته، وزير نشط يعرف جيدًا متى وأين يضع قدميه حينما يخطو بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى الذى تنشده الدولة، لذلك استطاع وخلال فترة قصيرة أن يحقق الكثير من النجاحات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وربما أهم وأبرز ما يميز الدكتور أيمن عاشور أنه لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، فما أن تتخذ القيادة السياسية قرارًا بتنفيذ مشروع معين يتعلق بوزارة التعليم العالى حتى نجده، وعلى الفور، قد حول هذا القرار أو ذاك إلى واقع ملموس.

د. أيمن عاشور

وعلى الرغم من كثرة إنجازاته فإن ملف التنسيق يعد الآن من أبرز إنجازاته وهو ما انعكس على أرض الواقع فى قيامه بتطوير نظام التنسيق الإلكترونى، والذى سهل على الطلاب عملية التقديم للجامعات ومتابعة نتائج التنسيق. كما أشرف على إنشاء قاعدة بيانات للجامعات المصرية، والتى ساعدت الطلاب فى اختيار الكلية التى تناسب قدراتهم ورغباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، قام الدكتور عاشور بزيادة عدد الجامعات الحكومية، وإنشاء العديد من الجامعات الأهلية، مما أتاح للطلاب المزيد من الخيارات للالتحاق بالجامعة كل حسب درجاته التى حصل عليها فى الشهادة الثانوية العامة ، كما سعى أيضاً إلى تحسين جودة التعليم الجامعى، من خلال إنشاء العديد من البرامج الجديدة وتطوير المناهج الدراسية.

ونتيجة جهوده فى هذا المجال يمكننا القول إن ملف التنسيق الجامعى قد شهد بالفعل العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح النظام بالفعل وبشكل لافت للنظر ، كما تحسنت جودة التعليم الجامعى، مما ساعد الطلاب على الحصول على تعليم أفضل.

لعب أيمن عاشور دورًا رئيسيًا فى تحقيق نقلة نوعية فى التعليم العالى ومجال البحث العلمى فى مصر. فى عام 2023، أطلق عاشور برنامجًا لإنشاء 15 جامعة تكنولوجية جديدة فى مصر. هذه الجامعات مصممة لتدريب المهندسين والعلميين والتكنولوجيين الذين يحتاجهم الاقتصاد المصرى الحديث.

إنجازات متعددة لدكتور أيمن عاشزر

والحق يقال فإن الدكتور أيمن عاشور يعد أحد أهم وأبرز الشخصيات المصرية فى مجال التعليم العالى ، وهو ما يمكن أن نلمسه فى سعيه الدءوب من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية التى تستهدف فى المقام الأول جعل مصر دولة رائدة فى مجال التعليم والبحث العلمى ، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التى أطلقتها الوزارة فى السنوات الأخيرة.

ومن أهم وأبرز هذه المبادرات، إنشاء جامعات ذكية وجامعات ذكية خضراء، وتطوير منظومة التقييم والاعتماد، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم والبحث العلمى.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة تمويل البحث العلمى، ودعم المشروعات البحثية ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال ، حيث يؤمن الدكتور أيمن عاشور بأن التعليم والبحث العلمى هما ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة، وأنهما من أهم الوسائل التى تمكن مصر من تحقيق أهدافها فى المستقبل.

وعلى صعيد آخر وفى نفس السياق بالتفكير من أجل النهوض بمستوى التعليم فى مصر عمل الدكتور أيمن عاشور على زيادة التمويل للبحث العلمى.ففى عام 2023، خصص 10 مليارات جنيه مصرى للبحث العلمى، وهى زيادة قدرها 50% عن العام السابق. هذا التمويل سيساعد على دعم البحث العلمى فى مصر .

الدكتور أيمن عاشور

وبقراءة متأنية فى ملف البحث العلمى نضع أيدينا على نقطة مهمة وحقيقة مؤكدة هى أن الدكتور أيمن عاشور من الشخصيات المؤثرة فى مجال البحث العلمى فى مصر حيث ساهم فى تطوير البحث العلمى فى مصر من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث العلمى، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث ، مما يدفعنى للقول بأن جهود الدكتور أيمن عاشور ستساعد وبكل تأكيد على تطوير قدرات مصر العلمية والتكنولوجية.

ولم تتوقف أنشطة الدكتور أيمن عاشور عند هذا الحد بل تمتد أنشطته للتعاون مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما نلمسه فى أحدث نشاط له حيث افتتح د. أيمن عاشور مؤخراً فعاليات ورشة عمل تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر تحت عنوان) برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع حضور السيد روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، د. أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومساعد وزير البيئة للمشروعات ممثلاً عن وزارة البيئة، السيدة آمال موافى مدير برنامج رواد وعلماء مصر، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د.طارق شوقى مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، د. دينا وفا نائب مدير برنامج رواد وعلماء مصر، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات المصرية، والكوادر الحكومية فى القطاعين الحكومى والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

إنجازات الدكتور أيمن عاشور

فى بداية كلمته، أكد الوزير على أهمية هذه الورشة والتى تأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، والتى أطلقت بهدف تفعيل دور التعليم العالى والبحث العلمى فى بناء التنمية الشاملة، والتى تتضمن فى مبادئها السبعة التكامل بين المؤسسات المختلفة والاتصال من خلال تعزيز التعاون الدولى والمحلى وغيرها من المبادئ الأساسية التى تضمن رفع جودة التعليم وتعزيز البحث العلمى وتطبيقاته، وإعداد الخريجين لسوق العمل، وضمان المرجعية الدولية ودورها الفعال فى بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أنه بصدد إطلاق ورشة العمل الخاصة ببرنامج رواد وعلماء مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موجهًا الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى من خلال دعم العديد من البرامج والمشروعات التى تسهم فى وضع آليات لتنفيذ إستراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، موضحًا أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إدارته وتنفيذه، موجهًا الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها فى التعاون مع الوزارة لتنفيذ برنامج رواد وعلماء مصر، لافتًا إلى أن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية فى القطاع الحكومى والخاص تتفق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن ورشة العمل اليوم تعد ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الدكتور أيمن عاشور مع الطلاب

وأضاف الوزير أن الدفعة الأولى من البرنامج تتركز على تحقيق أهداف مصر المناخية، باعتباره أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر والعالم اليوم، حيث يشمل القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر، بما فى ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة والصحة العامة والتحول الرقمى وأهداف المناخ والعلوم الإنسانية وغيرها من أهداف التنمية، ويأتى ذلك فى إطار استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 مؤخرًا فى شرم الشيخ، وجهودها للمساهمة فى مؤتمر المناخ COP28 فى الإمارات.

وأكد د. أيمن عاشور على الدور الحيوى للباحثين والعلماء فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك فى تسريع جهود التنمية المستدامة بما يتوافق مع الخطط التنموية للدولة، مشيرًا إلى أهمية اتباع منهج التخصصات المتداخلة وهو أحد المبادئ الأساسية لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، بحيث يتم تقديم برامج تعليمية تجمع أكثر من تخصص وتدعم خريجًا له قدرة على حل مشاكل متشعبة، ويُعد هذا المدخل هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الأبحاث العلمية وتحويل المعرفة إلى خبرات عملية يمكن الاستفادة منها فى مواجهة التحديات التنموية المختلفة؛ لبناء مجتمع مرن ومستدام.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من العائدين من المنح والفرص التدريبية المقدمة فى تعزيز قدرات زملائهم ونشر المعرفة التى اكتسبوها خلال البرنامج؛ لذا يجب أن تحرص الجهات المستفيدة على وضع إستراتيجيات وآليات إعادة إدماج العائدين؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ونقل وتوطين الخبرات وضمان الاستفادة القصوى والمثلى من البرنامج، وبناء الاقتصاد الوطنى وتحقيق عائد الاستثمار.

الدكتور أيمن عاشور مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

فى ختام كلمته، دعا د. أيمن عاشور المشاركين من الجامعات الحكومية والأهلية، والوزارات المصرية والهيئات التابعة لها لاستكمال نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج، والمشاركة فى المناقشات المنعقدة ، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للجهات التابعة لها، وخطة بناء القدرات الخاصة بها؛ بهدف إلحاق الكوادر الحكومية المتميزة من مختلف المؤسسات بالبرنامج والاستفادة منه.

خلاصة القول إن الإنجازات التى حققها الدكتور أيمن عاشور فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى لن تذهب هباء لأنها -وبكل تأكيد- سيكون لها أهمية كبيرة وعظيم الأثر فى تطوير قدرات مصر التعليمية والتكنولوجية.