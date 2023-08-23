الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادًا للموسم الجديد.. المصرى يجهّز العيادة الطبية للفريق الأول

العيادة الطبية
العيادة الطبية

أتمّ الجهاز الطبي بالنادي المصري، بقيادة د.محمود الشحات إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق.

يأتي ذلك بعد أن أتمت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية، وأجهزة الليزر عالي الجودة، إضافة إلى جميع التجهيزات الطبية الأخرى، وذلك بدعم وتمويل شخصي من كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

المصري يتعاقد مع الموهبة الغانية ليستويل أمانكونا 

في السياق، أتم مجلس إدارة النسر البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، وبعد التنسيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة.

ويشغل اللاعب ليستويل أمانكونا، 18 عامًا، مركز قلب الهجوم، ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الغانية، حيث رشحه عدد من خبراء الكرة برئاسة كامل أبوعلي، والذي بادر إلى دعوة اللاعب للمجئ لمصر.

شارك اللاعب في المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام ساحة دمياط وظهر بمستوى فني وبدني طيب للغاية نال معه إعجاب الجهاز الفني، وهو الأمر الذي دفع مجلس المصري للتعاقد الفوري معه، خاصة أنه سيتم قيده في صفوف فريق تحت 19 عامًا بالنادي أي أنه لن يشغل مكانًا في قائمة الفريق الأول.

ونجح المصري في التعاقد مع كاجالي درمه مهاجم منتخب جامبيا للشباب ونادى كيب تاون الجنوب إفريقي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح للفريق البورسعيدي شرائه بنهاية الموسم المقبل.

كما توصل لاتفاق نهائي لضم غنام محمد لاعب فريق فيوتشر، بناءً على طلب علي ماهر المدير الفني للمصري.

العيادة الطبية
العيادة الطبية
العيادة الطبية
العيادة الطبية
العيادة الطبية
العيادة الطبية
الجهاز الطبي للمصري الدكتور محمود الشحات المصرى الموسم الجديد 2023 2024 العيادة الطبية للمصري

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