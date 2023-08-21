هل يمكنك تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين معًا؟.. الدراسات تجيب

في بعض الأحيان، عندما تشعر بالضيق أو الألم قد تلاحظ أن مسكنات الألم المعتادة لا تفعل الكثير في علاجه، لذا يضطر بعض الأشخاص لتناول نوعين من المسكن معًا في خطوة لتسكين الألم .

ووفقًا لموقع "the sun"، في هذه الحالات قد تتساءل عما إذا كان من الآمن تناول شكل آخر من أشكال تسكين الآلام، أى نوعين من المسكن في وقت واحد؟.

ما يقوله الأطباء وما تكشف عنه الدراسات أن هذا لا خوف فيه وفعل آمان، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن الأدوية وجرعاتها وعدد المرات التي يمكنك تناولها قبل تناول حبتين من نوع مختلف في وقت واحد.

هل يمكنك تناول الإيبوبروفين والباراسيتامول معًا؟

إذا كان عمرك 16 عامًا أو أكثر فإن نصيحة NHS هي أنه من الآمن تمامًا تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين معًا، ويمكنك اختيار إما تناول كلا النوعين في نفس الوقت أو التباعد بينهما، على سبيل المثال يمكنك توزيع جرعات كل أربع ساعات على فترات ساعتين، كما أن هناك أيضًا أدوية دون وصفة طبية تجمع بين الباراسيتامول والإيبوبروفين، لذلك لا تحتاج إلى علبة من كليهما.

ما الفرق بين إيبوبروفين وباراسيتامول؟

في حين أن كلا الدواءين يقللان الألم، إلا أنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة، الفرق الرئيسي هو أن الإيبوبروفين له تأثيرات مضادة للالتهابات، في حين أن الباراسيتامول ليس كذلك، ويمكن تناول كلا الدواءين كل أربع ساعات واستخدامهما لتخفيف الألم والسيطرة على الحمى.

ومع ذلك، فإن الإيبوبروفين أكثر فاعلية في تخفيف الالتهاب، مما يجعله مضادًا للالتهاب غير الستيرويدي (NSAID).

يحدث الالتهاب لعدة أسباب: قد يكون علامة على الإصابة أو استجابة الجسم للضرر.

يمكن أن يؤخذ لتخفيف التهاب المفاصل وآلام الدورة الشهرية وآلام الظهر أو وجع الأسنان، ويمكن للعقار أيضًا أن يخفف من التورم الناجم عن الالتواءات والسلالات، على الرغم من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول بمحاولة الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل لتجنب إبطاء عملية الشفاء.

الاختلاف الرئيسي الآخر هو أنه لا ينبغي أبدًا تناول الإيبوبروفين على معدة فارغة، لأنه يمكن أن يهيج البطانة ويمكن أن يسبب القرحة أو النزيف، ويكون الإيبوبروفين أكثر فاعلية عند تناوله مع الطعام أو بعده مباشرة، ولا يلزم تناول الباراسيتامول بعد الطعام ويمكن عادةً تناوله بأمان مع أدوية أخرى.

متى يجب ألا تتناول الإيبوبروفين والباراسيتامول معًا؟

بدلاً من ذلك، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه إذا كان لا يبدو أن أحدهم يساعد، يمكنك التبديل إلى مسكن الآلام الآخر عندما يحين موعد الجرعة التالية.

لا يستطيع بعض الأشخاص تناول الإيبوبروفين فى الحالات التالية:

إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الإيبوبروفين أو أي أدوية أخرى في الماضي، حيث عانيت من أعراض حساسية مثل الصفير أو سيلان الأنف أو تفاعلات جلدية بعد تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى.

تعاني من ارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة.

قبل تناول الإيبوبروفين يجب عليك أيضًا إخبار طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك: نزيف في معدتك، أو قرحة في المعدة، أو ثقب في معدتك.

مشكلة صحية تعني أن لديك فرصة متزايدة للنزيف.

مشاكل الكبد، مثل تليف الكبد أو فشل الكبد.

أمراض القلب أو قصور القلب الحاد.

فشل كلوي.

كما أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة إذا تناولوا الإيبوبروفين، ولذلك قد يُنصح بعدم تناوله إذا كانوا يعانون من حالة مزمنة.

يجب على النساء الحوامل تجنب تناول الإيبوبروفين حيثما أمكنهن، ويُنصح عمومًا بتناول الباراسيتامول بدلاً منه.

ومع ذلك، يجب استخدام الباراسيتامول بحذر أيضًا.

ما هي الآثار الجانبية للباراسيتامول والإيبوبروفين؟

نادرًا ما يسبب الباراسيتامول آثارًا جانبية عند تناوله بالجرعات الصحيحة، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إنه يمكن أن يسبب:

رد فعل تحسسيا يمكن أن يسبب طفحا جلديا وتورما.

احمرارا، وانخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب- يمكن أن يحدث هذا في بعض الأحيان عند إعطاء الباراسيتامول في المستشفى في وريد في ذراعك.

اضطرابات الدم، مثل قلة الصفيحات ونقص الكريات البيض.

تلف الكبد والكلى، إذا تناولت الكثير- يمكن أن يكون هذا مميتًا في الحالات الشديدة.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية لتناول الكثير من الإيبوبروفين ما يلي:

الشعور بالمرض

آلام في المعدة

الشعور بالتعب أو النعاس

براز أسود ودم في القيء- علامة على نزيف في معدتك.

رنين في أذنيك.

صعوبة في التنفس أو تغيرات في معدل ضربات القلب.

إذا قمت بتطوير هذه الآثار الجانبية وتعتقد أنها قد تكون ناجمة عن الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.