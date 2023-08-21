القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يستدعى مروحيات للبحث عن منفذى عملية الخليل

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تمشيط واسعة لمدينة الخليل، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات أمنية لجيش الاحتلال في المدينة، مما أدى إلى غلق المدخل الشمالي للمدينة، كما استدعى الجيش مروحيات للبحث عن منفذي العملية.

وكشفت مراسلة القناة عن وجود أزمة سير خانقة تواجه المواطنين لدخول مدينة الخليل، لافتة إلى أن الهجوم تم بواسطة سيارة مسرعة، إذ تم إطلاق النار على مستوطنين اثنين، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت المنطقة التي وقع بها الحادث وشرعت في محاولات لمطاردة منفذ العملية والقبض عليه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي صيادين اثنين وصادرت قاربهما في بحر شمال قطاع غزة.

وأشار نقيب صيادي غزة إلى أن إسرائيل تهدف من هذه الإجراءات إلى التضييق على الصيادين للضغط على قطاع غزة وعلى فلسطين، إذ يعمل هؤلاء الصيادون في بحر غزة تحت سيطرة إسرائيل بشكل كامل.