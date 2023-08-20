استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية استقرارا متأثرة بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب المحلية سجلت وفق آخر تحديث الآتي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ١٩٢٨ جنيها

وسجل عيار ٢١ نحو ٢٢٥٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ نحو ٢٥٧١ جنيها



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب ١٨٠٠٠ جنيه، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

وبلغ سعر الذهب العالمي ١٨٨٩ دولارا للأونصة.