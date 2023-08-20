الناقد محمود عبدالشكور يتناول أبرز ملامح سينما محمد خان.. الليلة

يكشف الناقد محمود عبد الشكور، أبرز ملامح سينما محمد خان، وذلك خلال اللقاء الذي تستضيفه مكتبة البلد بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في الثامنة من مساء اليوم الأحد.

ويتناول اللقاء، مناقشة كتاب الناقد محمود عبدالشكور المعنون بــ “محمد خان سيرة سينمائية”، والصادر مؤخرا عن دار ريشة للنشر، ويناقش الكتاب الناقد كريم فرغلي، ويدير الأمسية الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة للنشر.

يشار إلى أن محمود عبدالشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسى.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر، أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية، كنت صبيًا في السبعينيات، كنت شابًا في الثمانينيات، ذاكرة الظلال والمرايا.. دراسات في أدب محمد ناجي، سينمانيًا.. الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها، يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف، داوود عبدالسيد.. سيرة سينمائية"، بالإضافة إلي روايتين هما: رواية "حبيبة" و رواية “ألوان أغسطس”.

وفي كتابه “محمد خان سيرة سينمائية”، يشير الناقد محمود عبدالشكور إلى أن: “نستطيع أن نرصد محطات أساسية شكلت عالم محمد خان السينمائى، أولها نشأته في مناطق حافلة بالحيوية، وتجمع بين الطابع الشعبي، ومكونات الطبقة الوسطي، كما أنها مناطق قديمة يحضر فيها المكان قويا برائحته وذكرياته، أتحدث تحديدا عن إقامة خان في فترات الطفولة والصبا في منطقة غمرة التي ولد فيها، ومنطقة أرض شريف بالقرب من العتبة، التي كان والده باكستاني الأصل يمتلك فيها متجرا. هذا هو الأساس الأول الذي وضع بذرة اهتمام خان بالبشر والأماكن”.

يقول محمد خان في كتابه “مخرج علي الطريق”، واعيا بهذا التأثير القديم: “أعتقد أنني لن أبالغ حين أدعي أن مدينة القاهرة تحتل مكانة خاصة جدا في أغلبية أفلامي، فقد ولدت في حي غمرة، وانتقلت في سن الثامنة إلى حي أرض شريف، الذي كان يقع بين العتبة وحي باب الخلق، فقلب المدينة كان مصدر إلهام الشخصيات التي هي نقطة انطلاق كل فيلم”.