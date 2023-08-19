السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سميرة عبدالعزيز: تزوجت محفوظ عبدالرحمن فى منزل سميحة أيوب ولم أخلع الأسود منذ وفاته

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، عن أسرار خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في الذكرى السادسة على رحيله، قائلة: "استمر زواجنا أنا ومحفوظ 34 سنة، ولم أسمع منه كلمة واحدة مسيئة لي وكان يقدر قيمة المرأة في المجتمع".

وأضافت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير، على قناة cbc: "منذ وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن في عام 2017، وأنا أرتدى اللون الأسود منذ وفاته، لأنه ترك أثرًا كبيرًا في شخصيتي، وتعلمت منه الكثير".

وعن تفاصيل زواجها من الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، قالت: "تعرفنا على بعض خلال عدد من الأعمال الفنية، وكنا نعمل في مسلسل من تأليفه " ليلة سقوط غرناطة" وأثناء التصوير عرض عليّ الزواج أثناء التصوير في دولة تونس، فقررنا تأجيل الزواج حتى نصل إلى القاهرة وعندما وصلنا القاهرة كتبنا الكتاب وشهد على عقد زواجي سعدالدين وهبة فى منزل الفنانة سميحة أيوب".

سميرة عبدالعزيز الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز محفوظ عبدالرحمن الستات مايعرفوش يكدبوا cbc

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