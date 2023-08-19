استعدادًا لانضمامه إلى الهلال.. استبعاد ميتروفيتش من قائمة فولهام أمام برينتفورد

استبعد الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي، من قائمة فريقه اليوم لمواجهة برينتفورد بعد قليل في الجولة الثانية من البريميرليج.

ويأتي استبعاد ميتروفيتش اليوم استعدادًا للسفر إلى الرياض، للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي هذا الصيف.

ووضع الهلال ميتروفيتش كأولوية لتدعيم مركز المهاجم، حيث أكدت التقارير أن اللاعب وقع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي السعودي في صفقة تقدر بـ 60 مليون يورو.

✌️ changes from the side that beat Everton.#FULBRE pic.twitter.com/s4wtm5UYzx — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 19, 2023

وبدأ ألكساندر ميتروفيتش، مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بارتيزان الصربي، ورحل عن فريق تحت 19 عامًا لصالح نادي تيليبوتيك على سبيل الإعارة ثم عاد للنادي في يونيو 2012، وصعد للفريق الأول في نفس الفترة، ثم رحل لنادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، وقضى موسمين مع النادي البلجيكي قبل الانتقال لصفوف نيوكاسل في صيف 2015، ثم أعير لفولهام في شتاء 2018، ثم انتقل بشكل رسمي لفولهام في صيف العام نفسه.