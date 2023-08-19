أوسوريو يتراجع عن رحيل روقا عن الزمالك الموسم المقبل

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك بعد الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لم يطلب رحيل روقا، واللاعب مستمر مع الزمالك في الفترة المقبلة ولا أساس من الصحة لرحيله عن الزمالك.

وشدد المصدر على أن أوسوريو يرى أن روقا ينفذ المطلوب منه تكتيكيا في المباريات، كما أنه لا يوجد مجال للتفريط في خدمات أي لاعب في ظل عدم حل أزمة القيد.

ويستعد فريق الزمالك للعودة إلى التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.