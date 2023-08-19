"الأرصاد": سقوط أمطار على مدار 48 ساعة بتلك المناطق.. وسيول فى سانت كاترين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد مستمرة في الأجواء الصيفية المعتادة التي نشهدها منذ أيام، علاوة على أن قيم الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، و35 درجة مئوية نتيجة وجود نسب الرطوبة، حيث نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط".

وأكدت أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار الـ48 ساعة المقبلة، على بعض المناطق بجنوب سيناء، مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وهي أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، لافتة إلى أنه بسبب الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل سيول.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستمتد على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولكنها ستكون خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.