المنيا.. تحرير 43 مخالفة خلال حملة للتفتيش على المخابز بأبو قرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، اليوم الجمعة، حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل وجودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 43 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن المخالفات تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار والتاكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة وحياة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

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