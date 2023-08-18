«علمين 48».. بدء إنتاج أكبر آبار البترول في الصحراء الغربية (صور)

أعلنت شركة الحمرا أويل، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس أحمد الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن بدء اختبارات وتشغيل أكبر بئر للبترول في حقول العلمين بالصحراء الغربية، يُنتج البئر الجديد، المُعروف بـ "علمين 48"، متوسط يومي يصل إلى 3000 برميل زيت.

أكبر بئر بترول في حقول العلمين

بئر “علمين 48” تم حفره باستخدام جهاز الحفر IPR#1، ويصل عمقه إلى 8900 قدم، يأتي هذا الحفر ضمن خطة تطويرية طموحة للعام المالي 2022-2023، والتي تشمل حفر أربعة آبار بإجمالي استثمارات من الشركة الشريكة (أي بي أر) بقيمة 5 ملايين دولار.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، لتطوير وتعزيز الإنتاج من الحقول المتقادمة.

وأوضحت الشركة، أنه رغم تقادم الأبار وزيادة نسبة المياه المصاحبة للإنتاج، تظل حقول العلمين تحمل إمكانيات إيجابية، حيث حققت بئر علمين 48 نتائج مميزة أثناء اختباره، وتدفقت الزيوت بشكل طبيعي من فتحة الإنتاج بمتوسط 3000 برميل زيت في اليوم، دون وجود مياه مصاحبة، هذا الأمر أدى إلى تحقيق رقم قياسي في الإنتاج اليومي للشركة وبلغ حوالي 6500 برميل زيت في اليوم.

يُشار إلى أن حقول العلمين تُعد أول حقول منتجة في الصحراء الغربية، بدءًا من عام 1968، وبلغ إجمالي الإنتاج من حقول الشركة المختلفة منذ تايخه إلى ما يقرب من 128 مليون برميل زيت.

وكانت إدارة هندسة البترول بالادارة العامة للعمليات برئاسة المهندس رشاد عبد الهادى مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الادارة والمهندس عبد العظيم عبد الوهاب مدير عام العمليات وعضو مجلس الادارة قد قامت بالدارسة والتوصية بحفر البئر ضمن مجموعة من الأبار لتعظيم انتاج الشركة .

موقع بترول علمين 48

وأجرى المهندس أحمد الشريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بزيارة موقع البئر ومتابعة اختبارات التشغيل، يرافقة كل من الجيولوجي أسامة ناصف المدير العام والعضو المنتدب والمهندس رشاد عبد الهادي مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الادارة والمهندس عبد العظيم عبد الوهاب مدير عام العمليات وعضو مجلس الادارة والمهندس السيد رجب مدير عام حقول العلمين والمهندس عماد زكي مدير عام هندسة البترول.

وحرص «الشريف» خلال الزيارة على المرور على جميع الأعمال والمشروعات القائمة بالموقع للتأكد من حسن سير العمل والتزام جميع العاملين بإتباع قواعد السلامة و الحفاظ على الحياة، وأبدى تقديره للجهود المبذولة للعاملين بالموقع.

زيارة موقع البئر

كما تمت دراسة وتوصية حفر بئر “علمين 48” ضمن مجموعة من الآبار لتعظيم إنتاج الشركة، بإشراف هندسة البترول بالإدارة العامة للعمليات وبإشراف المهندس رشاد عبد الهادي والمهندس عبد العظيم عبد الوهاب.