الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشارك فى بطولة الجودو بالعلمين يشيد باللاعبين: تضم مستويات عالية

جريدة الدستور

تحدث أحد اللاعبين المشاركين في البطولة العربية للجودو، التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، عن البطولة، مؤكدًا أنها تضم مستويات عالية جدًا.

وقال، في حواره مع قناة "إكسترا نيوز": "بقالي 5 سنوات بلعب جودو، كان فيه مشكلة في التحكيم والإنذارات، لكن ربنا وفقني الحمدلله".

وشهدت مدينة العلمين الجديدة، اليوم، ختام منافسات البطولة العربية للجودو، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

ويشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعما، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.

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