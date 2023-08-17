الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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د.أسامة السعيد: حسم الصراعات بالنزال يُعيد ماسك وزوكربيرج للعصور الوسطى

د. أسامة السعيد
د. أسامة السعيد

كشف د.أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، الباحث في الشّؤون الدوليّة، تفاصيل دعوة رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك في يونيه الماضي لمالك شركة ميتا، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرج للنزال داخل قفص القتال قائلاً: "إنه من الطريف ومن الأمور التي تبدو غريبة بالنظر إلى السياق الذي نتحدث عنه، حيث إننا نتحدث عن شركات تمثل ذروة التكنولوجيا والحداثة التي وصل إليها الغرب في السنوات الماضية، لكن للأسف الشديد فإن عقلية الكاو بوي أو حسم الصراعات والمنافسة عبر النزال الشخصي لا تزال حاضرة في الذهنيّة الأمريكية والغربية. 

أضاف السعيد، خلال مداخلة متلفزة مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر القاهرة الإخباريّة، أنه يمكن ردّ هذه العقليّة إلى العصور الوسطى عندما كان المتصارعون أو المتنافسون أو المختلفون في الرأي على أمر ما يحسمون الأمر عبر المنافسة أو النزال أو المبارزة بالسيوف حتى يُنهي طرف حياة الطرف الآخر، مشددًا على أنها رسالة سلبية تكشف أن عقلية الكاو بوي لا تزال راسخة في العقلية الأمريكية. 

مارك زوكربيرج ​إيلون ماسك

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