الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الغندور للجيش الملكي وأسكو.. أسماء الحكام المصريين بدوري الأبطال والكونفيدرالية

الحكم الدولي أحمد
الحكم الدولي أحمد الغندور

استقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهتين بجولة الإياب في الدور التمهيدي الأول بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول بدوري الأبطال والكونفيدرالية، أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس الجاري، على أن تجرى مباريات الإياب بالبطولتين، أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر ذاته.

بينما ينطلق ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ"32"، بمسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من البطولتين أيام 29 أو 30 من نفس الشهر، أو أول من أكتوبر القادم.

اختيارات الكاف للحكام المصريين لمباراتي إياب دوري الأبطال والكونفيدرالية:

وجاءت اختيارات الكاف للحكام المصريين لمباراتي إياب دوري الأبطال والكونفيدرالية على النحو التالي:

الغندور يدير مواجهة الجيش الملكي وأسكو التوجولي بدوري الأبطال

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، في إياب الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا، إلى حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكما رابعا.

ناجي حكما لمباراة أبو سليم والأولمبي الباجي بالكونفيدرالية

بينما يدير مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، في إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية الإفريقية، للدولي محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الدولي أحمد الغندور لجنة الحكام بالكاف إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا الحكم الدولي محمود ناجي إياب تمهيدي الكونفيدرالية

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