على غرار حفل آمون ستار.. 7 فعاليات لفرق ونجوم العالم تحت سفح الأهرامات

تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبك، الشهيرة بـ"آمون ستار" لإحياء حفلها خلال الأيام المقبلة بأهرامات الجيزة، حيث ظهرت في مجموعة صور وهى تستعد للحفل وسط الحضارة الفرعونية التي تعشقها بجنون.

لم تكن اليز الشهيرة بـ" آمون ستار" الأولى من مطربي العالم ممن يفضلون إقامة حفلاتهم في أهرامات الجيزة، حيث شهدت الأهرامات إقامة العديد من الحفلات لأشهر المطربين حول العالم وهو ما نرصده في السطور التالية:

فرقة روك الروك الأمريكية "ريد هوت تشيلي بيبرز":

أقامت فرقة روك الأمريكية التي تأسست في لوس آنجلوس عام 1983 بأهرامات الجيزة خلال 2019.

هى فرقة موسيقية لها أسلوب الروك مع تركيز على الفانك، وعناصر من الأنواع الأخرى مثل البانك روك و‌سايكيديلك روك.

حفل المطربة الكولومبيه شاكيرا:

حرصت شاكيرا على إقامة حفل غنائي لها بالأهرامات خلال 2007، وظهرت حينها قبل الحفل أثناء ركوبها الجمال.

حفل المغني العالمي انريكي اجلاسيس:

أقام المغني العالمي إنريكي اجلاسيس حفله بالأهرامات عام 2009، فكانت هى الزيارة الأولى لمصر حيث أقيم الحفل بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة.

النجمة العالمية بيونسيه:

غنت العالمية بيونسيه داخل الهرم حيث كانت زارت الأهرامات خلال استعدادها لحفلها الذي أحيته 2009.

المطربة كايلي مينوج:

تألقت المطربة كايلي مينوج خلال حفلها الغنائي الذي أقامته في مصر داخل سفح الهرم 2010، وقدمت أرباح الحفل كتبرع لمستشفى "ابو الريش" بمصر.

الفرقة الأمريكية Maroon 5:

أحيت الفرقة الأمريكية الشهيرة Maroon 5 حفلاً غنائيًا بالأهرامات خلال 2022، وذلك ضمن جولتهم العالمية التي تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط المختلفة، وشهدت الحفلة نجاح كبير حينها.

حفلة موسيقية صينية:

وشهدت أهرامات الجيزة خلال 2023 إقامة حفل لفرقة صينية بمنطقة الأهرامات وذلك على هامش زيارة Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، حيث إنها أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد ما تم تخفيف قيود السفر إلى الصين.