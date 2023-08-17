الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة بيئية متكاملة جديدة من جامعة المنيا إلى قرية "ريحانة"

قافلة بيئية لجامعة
قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بأبوقرقاص

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على نجاح القافلة البيئية المتكاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، في تقديم خدماتها الطبية والتنموية لأهالي قرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، وذلك في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق الطبي المرافق للقافلة قام بتوقيع الكشف الطبي على ٥٨٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة"، مشيرًا إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.
وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تؤدي إلى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، أوضح رئيس الجامعة أن قافلة الجامعة عقدت العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، وما له من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين البيئة.
جدير بالذكر أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي إلى العيادات الطبية بالقافلة التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

received_669005815286542
received_669005815286542
قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص
قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص
قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص
قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص
received_1316035902363532
received_1316035902363532
جامعة المنيا قافلة بيئية متكاملة اهالي قرية ريحانة بابوقرقاص المشاركة في مبادرة حياة كريمة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وتنسيق القبول بالكليات

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

وزيرة التضامن: 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس