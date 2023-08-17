قافلة بيئية متكاملة جديدة من جامعة المنيا إلى قرية "ريحانة"

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على نجاح القافلة البيئية المتكاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، في تقديم خدماتها الطبية والتنموية لأهالي قرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، وذلك في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق الطبي المرافق للقافلة قام بتوقيع الكشف الطبي على ٥٨٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة"، مشيرًا إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تؤدي إلى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، أوضح رئيس الجامعة أن قافلة الجامعة عقدت العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، وما له من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين البيئة.

جدير بالذكر أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي إلى العيادات الطبية بالقافلة التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص

قافلة بيئية لجامعة المنيا بقرية ريحانة بابوقرقاص