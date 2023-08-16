الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى أطفيح

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ر.م.ض»، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة سيارة مالك محمد رضا، والتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» في دائرة قسم شرطة أطفيح.

ترجع تفاصيل القضية رقم 19852 لسنة 2021 عندما تلقى قسم شرطة أطفيح بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة سيارته في الطريق العام والتعدي عليه بسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والتحريات وإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الجيزة قسم شرطة اطفيح محكمة

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