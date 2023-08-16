الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"إكرام العذراء في كنيسة المشرق الكلدانية".. الخورأسقف بولس ساتي يترأس القداس الاحتفالي بعيد انتقال العذراء

بولس ساتي
بولس ساتي

ذكرت صفحة المتحدث الرسمي للكلدان، أن الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، ترأس صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، بمشاركة الأب يوحنا مرقس الكرملي، حيث تحدث الخورأسقف بولس ساتي في كلمة العظة حول "إكرام العذراء في كنيسة المشرق الكلدانية".

وذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار استكمال النشاط الصيفي، الذى يقوم بة مركز سيتى للتدريب والدراسات في الإعاقة للأطفال، بسوهاج، تم تنظيم نشاط فنى متنوع، بهدف اكتساب، وتنمية المهارات الحركية الصغرى والإدراكية: كالتعرف، والفرز.

كذلك، تزويدهم بالمعلومات بطريقة ممتعة، يتعلم فيها الأطفال عن طريق الفن، بمشاركة أولياء أمورهم، بالإضافة إلى تصميم لوحة فنية من فن لف الورق.

 



 

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