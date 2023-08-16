إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية مجانًا لغير القادرين في أسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان وجمعية الأورمان، أحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في إجراء عدد ٣٦٠ عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجاناً للمرضى غير القادرين، وذلك على مدار السنوات الماضية.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، إن دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب؛ نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة أسوان.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنه في سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما أثمر إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار.