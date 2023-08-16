الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يلقي البابا تواضروس الثاني اليوم عظته الأسبوعية من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بالمحمودية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بصوم ونهضات العذراء مريم.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البابا لدى زيارته للاسكندرية الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس قطاع شرق ووسط، والأنبا بافلى، أسقف عام كنائس الإسكندرية. 

ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة إنه من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر الشباب الأوروبي الذي يعقد في ألمانيا وتنظمه الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر في دير السيدة العذراء وأبي سيفين بألمانيا، في الفترة من 25 لـ27 أغسطس 2023 وذلك في دورته الأحدث التى تنطلق خلال أغسطس الجاري.

يأتي وذلك خلال زيارته التي تبدأ الجمعة المقبلة إلى المجر وأوروبا.

وتابعت من المقرر أن يشارك في المؤتمر إلى جانب البابا الأنبا دميان، أسقف شمال ألمانيا، والأنبا موسى، أسقف عام الشباب.

ولفتت المصادر الكنيسة خلال تصريحاتها إلى أنه خلال زيارة البابا تواضروس الثاني إلى المجر وبعض دول أوروبا من المقرر أن يطمئن البابا على أحوال أقباط المهجر ويزور الكنائس والإيبارشيات بتلك الدول الأوروبية والمجر.

 

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