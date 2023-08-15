استمرار الاشتباكات فى العاصمة الليبية رغم عودة آمر اللواء 444

وصل آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى مقر جهاز الدعم والسلامة في ليبيا، واستلامه من قبل رئيس الجهاز عبدالغني الككلي، وفق ما ذكر تليفزيون المسار الليبي.

وما زالت الاشتباكات في طرابلس متصاعدة بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.

واندلع القتال مساء الإثنين على خلفية اعتقال قوة الردع والشرطة القضائية آمر اللواء 444، محمود حمزة.

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، بتوفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، رمضان أبوجناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.