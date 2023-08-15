الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زد يضم محمد أشرف لاعب الأهلى موسمين على سبيل الإعارة

محمد أشرف
محمد أشرف

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل نسخة 2023-2024.

زد يضم لاعب الأهلي على سبيل الإعارة 

وضم نادي زد محمد أشرف لاعب النادي الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة، ضمن خطة إدارة النادي الصاعد حديثا في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر واللاعبين المميزة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ويعمل مسئولو نادي زد على تكوين فريق يجمع بين الخبرة والشباب، من أجل الصمود والاستمرار بين الكبار في عالم المشاهير والأضواء الموسم المقبل نسخة 2023/2024، وعدم العودة مجددا للقسم الثاني "دوري المحترفين".

صفقات زد في صيف 2023 عرض متواصل

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب، ومصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة.

زد يشارك فى دورى الأضواء لأول مرة فى تاريخه

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

 

محمد أشرف صفقات زد في صيف 2023 الاهلى الدوري الممتاز موسم 2023 2024

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