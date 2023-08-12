السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف قضية كسب غير مشروع بـ20 مليون جنيه

ضبط متهمين
ضبط متهمين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق "شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ"20 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة مكافحة ‏جرائم الاموال العامة الجريمة المنظمة شركات الأدوية مملوكة للدولة

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