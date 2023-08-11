الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كارول سماحة من العلمين: حياتى بعد الأمومة أصبحت أكثر عمقاً وسلاماً

كارول سماحة
كارول سماحة

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن أبرز الأغنيات التي ستقدمها خلال مشاركتها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "حضرت الكثير من الأغنيات التي يحبها الجمهور جدًا، حيث سأقدم أغاني ما بين القديم والجديد".

وأضافت كارول سماحة، خلال لقائها مع هدير أبو زيد على هامش مهرجان العلمين الجديدة، أن المهرجانات تساعد على زيادة السياحة، حيث اجتذاب عدد كبير من السائحين للبلد، كما تعتبر المهرجانات بمثابة المروج للأماكن والمدن الجديدة، حيث يساهم مهرجان العلمين في الترويج لمدينة العلمين الجديدة لدى المواطنين خارج مصر، معقبة: "منطقة العلمين الجديدة سمعت حاليًا في كل البلدان، وأصبح لدى الناس شغف كبير في المجيء إلى العلمين" 

وتابعت: "أعشق الجمهور وأعشق المسرح، وأحب كثيرًا لقائي بجمهوري، وأشعر أن المسرح هو مكاني وبيتي".

وكشفت الفنانة كارول سماحة عن آخر أغنية لها، قائلة: "يوجد سينجل مصري، لكنها ستكون بعد الصيف، وقد تأخرت حتى أجد الأغنية المناسبة".

وأشارت إلى أن هناك بعض المعايير التي تحكمها في اختيار أغنياتها، قائلة: "ليس كل المقسوم يليق على أي مغني، ويناسبني نوع معين من المقسوم، وكنت أبحث عن هذا المقسوم وسيكون من كلماتي". 

وعن حياتها بعد الأمومة، قالت: "أصبحت حياتي أعمق وبها الكثير من السلام بشكل أكبر، ولذلك عشت إحساس الأمومة الذي كنت أحلم به، واستطعت أن أوازن بين الأمومة والفن". 

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