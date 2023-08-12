السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احتفالًا بيومهم العالمي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي للشباب

اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب

يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب، في 12 أغسطس من كل عام، بعد أن أقرّته الأمم المتحدة في عام 1999؛ للتوعية بقيمة ودور الشباب في المجتمعات والتنمية والسلام.

يعد الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم قادرون على إحداث التغيير والابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بالشباب، ويرسل لهم رسائل مهمة في كل مناسبة وفرصة؛ لتحفيزهم وتشجيعهم وإشراكهم في بناء وطنهم، وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز رسائل الرئيس السيسي للشباب خلال السنوات الماضية:

- دعوة الشباب إلى المشاركة الفعَّالة في الحياة السياسية والانتخابية والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف.

- التأكيد على أهمية التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.

- تدشين مبادرة "فرصتنا رقمية" لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية.

- تدشين مبادرة "مستقبلنا في ايدينا" لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والانتخابية، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

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