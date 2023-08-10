الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض لذوي الهمم واحتفاء بيوم الشباب واستمرار مشاركات القومي للمسرح

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا مميزًا من الفعاليات بدءا من غدٍ الجمعة وعلى مدار أسبوع، خلال الفترة من 11 إلى 17 أغسطس الحالي، تتضمن استمرار العروض الفنية المقدمة بعدة محافظات ساحلية ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالعريش ومطروح والإسكندرية ودمياط وعروض الهيئة بالمهرجان القومي للمسرح ومهرجان العلمين، واحتفاء باليوم الدولي للشباب، وورش وتدريبات "ابدأ حلمك" في المسرح والسينما، وغيرها.

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من بين الفعاليات تقديم العرض المسرحي "غنوة ياسمين" للأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة لمدة 3 أيام، تزامنا مع معرض الكتاب برأس البر، في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس وهو لفرقة فرع ثقافة بورسعيد المسرحية للطفل بنظام الدمج ومن إخراج إبراهيم فهمي.

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كما تواصل الهيئة تقديم عروضها المشاركة في المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة، حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة، يومي 11 و 12 أغسطس آخر عروض الهيئة "رضا" لفرقة قومية الإسماعيلية، إخراج محمد جبر.

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وتشارك الهيئة في فعاليات معرض الحرف والمنتجات اليدوية بمحافظة الجيزة يوم 12 أغسطس بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب، هذا إلى جانب مواصلة أسابيع المواطنة بقرى المنيا يوم 14 أغسطس، وعروض الأفلام والندوات بقصر السينما.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية تستكمل فعاليات الدورة التخصصية في مجالات الإخراج، والتمثيل، والتصوير، والمونتاج ضمن ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والتي تستمر حتى 17 أغسطس الحالي.

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ويشهد الأسبوع فعاليات متنوعة منها الاحتفاء بيوم الشباب الدولي، عيد وفاء النيل، ومجموعة من اللقاءات الثقافية التي تتناول موضوعات متنوعة منها حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، الأمن المائي، مناهضة العنف الأسري، التحول الرقمي، هذا إلى جانب  الأمسيات الشعرية، والورش الفنية المختلفة بالمواقع التابعة للهيئة بالمحافظات.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان القومي للمسرح مهرجان العلمين احتفاء باليوم الدولي للشباب تدريبات ابدأ حلمك

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