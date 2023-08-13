مع احتفالات اليوبيل الذهبي.. تفاصيل نظام الدراسة بإكلريكية المحرق

تستعد الكلية الإكليريكية للعلوم اللاهوتية، بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس بمُحافظة أسيوط، والمعروف بدير المُحرق، للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً علي إنشائها وافتتاحها ("1973-2023"، وعلى خلفية الاحتفالات التي ستحمل شعار “منارة قسقام.. سفراء عن المسيح”، أطلق مركز الكلية الإعلامي نشرة تعريفية عن نظام الدراسة في الكلية الإكليريكية.

وجاء في النشرة، أن الدراسة بالكلية نظرية وعملية، ومدة الدراسة للحصول على الدرجة العلمية التى تمنحها الكلية أربع سنوات دراسية، وتسير الدراسة وفقاً لنظام الفصل الدراسي، وينقسم العام الجامعى إلى فصلين دراسيين، مدة كل منهما اثنا عشر أسبوعاً يتخللها فترة الامتحانات، ويُقِيم الطالب خلال العام الدراسي بمبنى الإقامة الداخلية بالكلية .

السنة الأولى بالكلية تعتبر سنة اختبارية بعدها يقرر مجلس إدارة الكلية المستوى العلمي والروحي والسلوكي للطالب، ومدى قدرته على مواصلة الدراسة، بينما الزي الرسمي الخاص بالكلية وهو القميص الأبيض والبنطلون الأزرق لطلبة الفرقة الأولى والثانية، الروب الأسود وصليب الصدر لطلبة الفرقة الثالثة والرابعة.

- نسبة الحضور

ويلتزم الطلبة بحضور 75% على الأقل من المحاضرات لكل مقرر دراسى، ويُحرم الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن هذه النسبة، ولا يعتبر الطالب ناجحاً فى أي مقرر إلا إذا حصل على 60% على الأقل من النهاية العظمى لدرجة كل مقرر من المواد الأساسية، و50 % على الأقل من النهاية العظمى لدرجة كل مقرر من المواد الثقافية.

كما يلتزم الطالب في حالة رغبته بالارتباط أثناء سنوات الدراسة بالكلية، بأن تكون الخطوبة من العام الدراسي الثالث بالكلية، وإتمام الزواج بعد التخرج، ولا يتم الزواج أثناء الدراسة الا بطلب نيافة الأب الأسقف المُزِكْى لإدارة الكلية حسب متطلبات الخدمة.

و تمنح الكلية إجازة الأسبوعية للطلبة يومى السبت والأحد بعد انتهاء آخِر يوم دراسي، بالإضافة إلى الإجازات السنوية فى رفاع صوم الميلاد، نصف العام، وصوم أهل نينوى، ورفاع الصوم المقدس، وعيد القيامة المجيد، والإجازات الاستثنائية فى حالات الطوارئ.

و عملاً بروح الشركة المسيحية، يقوم الطلبة أثناء سنوات الدراسة بالخدمات الآتية داخل الكلية أثناء فترة الدراسة، وهي الإدارة وكنيسة الكلية والمطبخ ومائدة الطعام والضيافة والتصوير والطباعة، وإشراف مبنى الاقامة الداخلية، والصيدلية، ومكتبة الإطلاع، والخدمة الاعلامية، وتنظيم الإحتفالات والمناسبات والأنشطة، وخدمة الوعظ بكنائس إيبارشية الدير والإيبارشيات الأخَرى