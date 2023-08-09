"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لسائحين على أحد الشواطئ المصرية يظهر فيها الزوج وهو يجر زوجته التي رفضت ترك مصر والتي كتبت باللغة الإنجليزية على شط الرمال.

وكشفت معالم الصورة أن لقطة السائح مع زوجته على أحد شواطئ الغردقة رصدت حزن الزوجة على مغادرة أم الدنيا.

وأثارت الصورة الجدل على منصات التواصل، لكن لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن.

ووصل مصر خلال الستة أشهر الأولى نحو 7 ملايين سائح ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام، كما تم زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ التي بلغت أكثر من 4 آلاف غرفة.

وتعمل وزارة السياحة والآثار، حاليًا، على تحسين التجربة السياحية في الأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وهو ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.