مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

حياة مأساوية عاشتها الزوجة العشرينية بعد إجبار والدها لها على الزواج من شخص يكبرها بـ25 عاما وكان كل هدفه هو الحصول منه على أموال كثيرة لشراء مواد مخدرة.

لم يهتم والدها لأمرها وباعها وكأنها مثل أى أثاث موجود بالمنزل حتى فاض بها الكيل من حياتها وحاولت الانتحار أكثر من مرة لكن خوفها من الله كان دائما يمنعها، وعندما حاولت الهروب من السجن التى عاشت فيه مع زوج يتطبع بطباع سيئة انهال عليها محاولا قتلها مما تسبب فى إصابتها بجرح نافذ فى الرقبة وكسر فى ذراعها الأيمن.

أقوال المجنى عليها

قالت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بالخانكة: "أجبرنى والدى على الزواج من رجل يكبرني سنا وعديم الرحمة والإنسانية فمع أى قول أو فعل مني كان يقوم بالتعدى على مستخدما الحزام حتى أصبح كل جسدى به علامات الضرب المبرح.

وعندما فاض بيا الكيل من بخله ومعاملته السيئة قررت الطلاق منه وترك منزل الزوجية فقام بالتعدى على بقطعة زجاج مما أصابنى بجرح قطعى فى منطقة الرقبة وكسر حاد فى الذراع.

كما أقرت المجنى عليها بأن والدها من أجبرها على تلك الزيجة محاولا أخذ منه أموال لشراء المواد المخدرة.

أقوال المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بالخانكة بارتكابه جريمة التعدى على زوجته وتسبب في إصابتها بجرح قطعى فى الرقبة مؤكدا حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم وتطورت للتعدى عليها بالضرب.

قرار النيابة

قررت نيابة الخانكة اليوم الأربعاء إحالة المتهم بالتعدى على زوجته بقطعة زجاج مما تسبب في إصابتها بجرح قطعى وكسر حاد فى ذراعها الأيمن ، لمحكمة الجنايات.

البداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة المركزى يفيد بوصول سيدة عشرينية مصابه بجرح نافذ فى منطقة الرقبة وكسر حاد فى ذراعها وبسؤالها أقرت بقيام زوجها بالتعدى عليها محاولا قتلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.