«تموين الإسكندرية» تُداهم عددًا من المصانع المخالفة ببرج العرب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مواد وخامات مجهولة المصدر بداخل مصنع منظفات ببرج العرب، ومواد مجهولة المصدر بمصنع أسمدة، وكميات سولار بدون تصريح.

جاء ذلك بناءً على تعليمات من المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

البداية مع حملة وجهتها إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى، وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، داهمت خلالها، أحد مصانع المنظفات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وأسفرت الحملة عن ضبط “6000 لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل 6 تانك بلاستيك، 10برميل أزرق اللون بداخل الواحد 180 كجم من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها 1800 كجم”.



كما داهمت الحملة أحد المصانع ببرج العرب لحيازته وتجميع 3000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة، وضبط مصنع أسمدة ومبيدات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على: 200 شيكارة بودرة بيضاء اللون زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 5000 كجم غير مدون عليها أي بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، بحملات على مستودعات البوتاجاز والتى أسفرت عن ضبط مستودع بوتاجاز لمنطقة العامرية متصرف في 206 أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى سعة الأسطوانة 12.5 كجم، في إطار تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز حفاظًا على أموال الدعم.