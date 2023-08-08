تراجع جماعى بمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم

عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، ليبلغ نحو 1.204 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.51% ليبلغ مستوى 17748.89 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.16%، ليبلغ مستوى 3589.62 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.27% ليبلغ مستوى 5306.79 نقطة.

