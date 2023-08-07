قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح معانى الرفق بالحيوان (فيديو)

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ وضع العصافير فى أقفاص مع توفير كل سبل معيشتها ليس حرامًا، مستشهدًا بما كان يفعله الرسول صلّى الله عليه وسلم من مداعبة أخٍ صغير لأنس بن مالك يدعى أبا عمير، وكان عنده عصفور يلعب به، فكان النبي يقول له: “يا أبا عمير ما فعل النغير”.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ تربية الحيوانات عامة مسموح بها بشرط عدم الإيذاء، فلا يجوز أن يمنع الماء أو الطعام عن أى حيوان، أو الاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن السيدة التى دخلت النار فى القطة الصغيرة، ليس لأنها ضربتها، وإنما لأنها منعت عنها الطعام.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.