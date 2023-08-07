هل تؤثر أزمة الدولار على تعاقدات الأندية المصرية مع اللاعبين الأجانب؟

تسعى أندية الدوري الممتاز لإبرام أكبر عدد من الصفقات لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد ورغم أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره إلا أن ذلك لم يؤثر على تعاقدات الأندية مع اللاعبين الأجانب.

البداية مع الأهلي الذي تعاقد مع المغربي رضا سليم نجم الجيش الملكي وإمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركى مقابل خمسة ملايين دولار دفعها للأهلي للناديين بخلاف المستحقات الشخصية التي سيحصل عليها رضا سليم بالدولار، كما يسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي ورصد مبلغ يتراوح بين مليوني لثلاثة ملايين دولار لاتمام الصفقة.

في المقابل سيدفع الزمالك مليون و650 ألف دولار قيمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي واللاعب الغاني أتشمبونج حتى يتمكن من قيد لاعبيه الجدد في قائمة الموسم المقبل وبمجرد الانتهاء من أزمة منع القيد يسعى الزمالك للتعاقد مع لاعبين أجانب احدهما يعلب فى الدفاع بالقدم اليسرى والآخر مهاجم.

الاتحاد السكندري قام بتغيير شامل في لاعبيه الأجانب وأبقى على الغاني مورو ساليفو والأنجولي كريستوفاو مابولولو وتعاقد مع التونسي سيراميكا كليوباترا وخلال الأيام القلية المقبلة سيتم الإعلان عن التعاقد مع البوروندي ألفريد نكورونزيزا ومدافع النيجر الحبيب حسن عبده لاعب فريق البوليس إضافة للاعب إيفواري .

البوروندي ألفريد نكورونزيزا لاعب الاتحاد

كما تعاقد سموحة مع المغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب شباب خنيفرة والجزائري جوبا أوقاسي لاعب شبيبة القبائل.. وضم بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني .

وتعاقد فاركو مع السيراليوني موسيس موراي لاعب تروا الفرنسي وإف سي زد الوافد الجديد لدوري الأضواء مع الجامبي محمد سوانيه لاعب تونجيث السنغالي والمويتاني معط ماجاسا من نادي الجمارك .

التعاقدات مع اللاعبين الأجانب لم تقتصر على الصفقات الجديدة بل كانت هناك حركات تنقلات داخلية حيث انتقل الإيفواري سيرجي أكا من الإسماعيلي للبنك الأهلي وانتقل الغيني موسى دياوارا من البنك الأهلي لطلائع الجيش والتنزاني حميد ماو من غزل المحلة لطلائع الجيش وانتقل الأنجولي ديلسون كاموني من أسوات لفريق إف سي زد كما انتقل الجامبي أليو جاتا من بترول أسيوط الذي يلعب في القسم الثاني لصفوف الفريق .

الأندية المصرية مازالت مصرة على دفع ملايين الدولارات لضم لاعبين أجانب معظمهم من الأفارقة إضافة لوجود عدد من المدربين في الدوري وهم السويسري مارسيل كولر في الأهلي والكولومبي خوان أوسوريو في الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو في بيراميدز والبرتغالي برونو روماو في فاركو والقبرصي بابا فاسيليو في البنك الأهلي.