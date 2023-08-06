الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بعددِ من قطاعات محور المنصورية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار خطه تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع استكمال مشروع الممشى السياحي والمظهر الجمالى على جسر ترعة المنصورية.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات النقل على جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية مع رفع أي مخلفات أو نواتج للأعمال أولاً بأول للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكنى بنطاق المدينة  لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقى بالمخلفات على جانبى الطرق والترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
IMG-20230806-WA0003
IMG-20230806-WA0003
نسب التنفيذ محور المنصورية تطوير محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة
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