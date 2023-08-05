السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

12 شرطا للقبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.. تعرف عليها

المعاهد الفنية الصحية
المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وضعت وزارة الداخلية عددا من الشروط للراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الحالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة. 

وتضمنت تلك الشروط أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.

ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحيةالتى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث"بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة 

2023-2024 الثانوية العامة علمى علوم الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية المعاهد الفنية الصحية الشرطية حاصلين على شهادة الثانوية العامة لحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أبوين مصريين وزارة الداخلية
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