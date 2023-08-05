تفاصيل 4 أعمال سينمائية جديدة تنضم لقائمة أفلام شهر أغسطس

يشهد موسم صيف 2023 منافسة سينمائية ساخنة بين عدد من النجوم حيث تستقبل دور العرض السينمائي عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة الأفلام المقرر عرضها بدور السينما يوم 16 أغسطس الجاري.

فيلم العميل صفر

العميل صفر

ينافس الفنان أكرم حسني خلال موسم الصيف بفيلمه السينمائي الجديد العميل صفر المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 16 أغسطس الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

فيلم 5 جولات

5 جولات

كما يعرض فيلم 5 جولات يوم 16 أغسطس الجاري في دور العرض السينمائية وهو تجربة شبابية بحتة.

ويعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

والفيلم من بطولة النجم ماجد المصري وآدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

فيلم وش x وش

وش x وش

ينطلق عرض فيلم وش x وش لأمينة خليل ومحمد ممدوح يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس المقبل وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت كوميدى داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم مندوب مبيعات

مندوب مبيعات

ينافس النجم بيومي فؤاد خلال موسم الصيف بفيلمه الجديد مندوب مبيعات والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 16 أغسطس الجاري.

يدور فيلم "مندوب مبيعات" حول قصة مندوب مبيعات مصري يقيم في دولة الإمارات. تدفعه المشاكل الزوجية للسفر وانتحال صفة مندوب مبيعات في شركة شخص يدعى سعيد. يتورط سعيد في صراع مع فريدة وشركتها، ويحاول الحصول على حبها والارتباط بها، وتتعقد الأمور بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد. يتناول الفيلم قضايا اجتماعية مختلفة بشكل كوميدي وممتع.

ويقوم ببطولة فيلم مندوب مبيعات كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.