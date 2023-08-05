السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد ينفى رحيل بيريز عن النادى

بيريز
بيريز

أوضح نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت، صحة التقارير التي أفادت باقتراب رحيل فلورنتينو بيريز رئيس النادي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن بيريز يستعد للاستقالة من منصبه كرئيس للنادي الملكي.

وجاء بيان الريال كالآتي:

"في مواجهة شائعة ظهرت على بعض الشبكات الاجتماعية تفيد بأن الرئيس فلورنتينو بيريز كان يفكر في ترك رئاسة النادي، يريد نادي ريال مدريد".

"هذه الشائعات كاذبة بشكل قاطع وتخضع لبعض المصالح التي لا علاقة لها بالواقع، في الجمعية العمومية القادمة للشركاء الممثلين لريال مدريد لن يكون هناك بند على جدول الأعمال يناقش فيه تغيير اسم مدينة ريال مدريد فالديبيباس".

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