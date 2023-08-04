الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كفر الزيات للموسيقى العربية" تتألق بأغاني الزمن الجميل على مسرح 23 يوليو

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عرضا فنيا على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حيث استقبل المسرح فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، والتي قدمت فاصلا منوعا من أغاني زمن الفن الجميل.

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بدأت فعاليات الليلة الفنية بعزف للنشيد الوطني، فيما شهد العرض تفاعلا كبيرا من جانب الحضور ولا سيما عند غناء عدد من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما قدم نجوم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان العديد من أغاني الفنانة عفاف راضي، والفنانة شادية، والشحرورة صباح، والفنانة وردة الجزائرية.

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الحفل جاء ضمن الفعاليات الفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث أعلن مسرح 23 يوليو عن فتح باب الاشتراك في دورة مجانية للكتابة الأدبية، تبدأ فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث حددت إدارة المسرح أن يكون عمر المتقدم للاشتراك في الدورة بداية من 8 سنوات، وحتى 18 سنة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح 23 يوليو المحلة الكبري فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية زمن الفن الجميل أغاني كوكب الشرق

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