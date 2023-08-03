الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التوقيع السبت.. باريس سان جيرمان يحجز الكشف الطبى لديمبيلى

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إنهاء التعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأثارت بعض التقارير الصحفية أن النادي الباريسي فعل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي يوم الإثنين الماضي مقابل 50 مليون يورو.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات أن صفقة انتقال ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما حجزت إدارة النادي الفحص الطبي للاعب.

وانضم ديمبيلي لبرشلونة قادمًا من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وأفاد رومانو أن عقد ديمبيلي مع باريس سيمتد حتى يونيو 2028، ومن المقرر أن يتم توقيعه السبت المقبل.

الجزء الأكبر من الشرط الجزائي سيذهب لبرشلونة، وسيكون هناك جزء لموسى سيسوكو، وكيل اللاعب.

ولعب ديمبيلي 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي برشلونة الانتقالات الصيفية ديمبيلي

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