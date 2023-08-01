الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تجدد دعمها لشرعية محمد بازوم رئيسًا للنيجر.. وتحذر من التدخل العسكري

الجزائر
الجزائر

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر ودعمها لمحمد بازوم رئيسا شرعيا للبلاد، وحذرت في الوقت ذاته من نوايا التدخل العسكري الأجنبي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج: "تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون. وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجزائرية مجددا دعمها لمحمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر".

وأضافت الوزارة: "وينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري. بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ودعت الجزائر، حسب البيان، إلى الحذر وإلى ضبط النفس أمام نوايا "التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية".

جيران النيجر: التدخل العسكري بمثابة إعلان حرب

وكانت السلطات العسكرية في غينيا المجاورة للنيجر أعربت عن أملها في أن تبذل حكومة النيجر الجديدة قصارى جهدها لضمان الاستقرار والوئام في البلاد والمنطقة ككل.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو ومالي، في بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا.

وكانت "إيكواس" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة بينها النيجر وغينيا، عقدت قمة استثنائية الأحد في أبوجا طالبت في ختامها بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر".

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