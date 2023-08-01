الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الإمتحانية الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.

وأوضح وكيل الوزارة، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم الثلاثاء، امتحاني الهندسة والتربية الفنية، كما أدى طلاب الدبلومات الفنية، الشعبة الصناعية امتحاني الرسم الفني واللغة الإنجليزية وطلاب الشعبة الزراعية امتحان التسويق والالبان والشعبة الفندقية امتحان الاتصالات والشعبة التجارية امتحان سكرتارية عربي بالإضافة إلي التقيم النهائي جدارات.

وخلال متابعته وجه وكيل الوزارة، بعدم حيازة التليفون المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، بالإضافة إلي توفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدا عدم تلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خاصة بامتحانات اليوم.

ووافقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفنى كفصول مٌلحقة بمدارس دمياط الجديدة الفندقية ورأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية و أيضًا مدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة ورؤيتها نحو التوسع فى منظومة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح تخصصات جديدة تخدم المجتمع المحلى.

و تتضمن تلك التخصصات ،مهنة مطاعم وجبات سريعة بمدرسة دمياط الجديدة الفندقية ،ومهن فنى مشرف غرف و فنى طاهى و فنى مضيف بمدرسة رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية ،ومهن فنى إنتاج الدجاج و فنى الصناعات الغذائية و فنى إنتاج الألبان وتصنيع منتجاتها بمدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية.

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