الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة 6 متهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل  الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس، اليوم، نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية.

وكان المتهمون قد اقروا بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية.

وباع المتهمون من الأول إلى الثالث منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الارهابية، وتم إكتشاف الواقعة بورود معلومات تم على اساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات حيث تم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم

محاكم وادى النطرون جنايات أول كفر الشيخ تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

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