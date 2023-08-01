الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد شماتته فى وفاة نجل حسن يوسف.. محمد الباز: وجدى العربى لسان الشيطان

محمد الباز
محمد الباز

وصف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وجدي العربي بلسان الشيطان، بعد ما قاله وجدى العربى فى حق وفاة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف، وما أظهره من شماتة فى وداعه، مؤكدًا أنه لا جديد فيه ولا فى الجماعة التى ينتمى إليها الآن. 

وأضاف الباز، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “وجدى العربى بلا دين كما  جماعته، وبلا أخلاق كما جماعته، ثم أن مقارنته بمن ماتوا من أبناء الإخوان فيه خلط شديد وتضليل كامل، فهؤلاء كانوا جنود باطل”. 

وأردف: "الشماتة سمة إخوانية عافانا الله منها، أما هم فالله وحده القادر على أن يرينا فيهم دلائل قدرته.

 

وتبرأت ألفت العربي ابنة الفنان الراحل عبدالبديع العربي من شقيقها الإخواني الهارب وجدي العربي على الهواء، بعدما شمت في وفاة عبدالله بن الفنان حسن يوسف، قائلةً: "كلمة أخي كبيرة وهو لا يستحقها وأنا أحيي العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا على ما قاله في هذا الصدد"

وجدي العربي حسن يوسف ابن حسن يوسف

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