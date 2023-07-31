حاكم مصرف لبنان: المصرف المركزى وحده لا يمكنه رسم السياسة المالية

أكد وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، أن لبنان في مفترق طرق، ولا بد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.

ودعا "منصوري"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، الجميع إلى ضرورة النأي عن أي خلاف سياسي والالتزام بالقوانين خلال الـ6 أشهر المقبلة، مؤكداً أن تشريع الصرف من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطًا برد الأموال وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار، وفق منصة إلكترونية "صيرفة".

ولفت إلى أن المصرف المركزي لا يمكنه رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان لأنه لا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا، متابعاً: "لمست تعاونًا من الحكومة وآلية اتخاذ القرار في لبنان معقدة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى سياسة نقدية بعيدة عن التجاذب السياسي.

