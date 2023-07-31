"يتكون من 15 حلقة".. آسر ياسين يبدأ تحضيرات مسلسله الرمضانى "كلمة السر"

بدأ النجم آسر ياسين التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد "كلمة السر"، والمقرر أن يتكون من 15 حلقة فقط.

وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًا مفاوضات مع عدد من النجوم للانضمام للعمل، والمقرر إذاعته في شهر رمضان المقبل 2024.

ومن المقرر أن يبدأ آسر ياسين تصوير العمل في الربع الأخير من العام ليكون جاهزًا للحاق بالسباق الرمضاني.

على جانب آخر، يستعد الفنان آسر ياسين لتصوير دوره ضمن أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" أمام كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

ويظهر آسر ياسين، خلال الأحداث، كضيف شرف ولكنه عنصر محرك للأحداث.

من جهة أخرى، ينتظر آسر ياسين تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد "شماريخ"، والمنتظر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.