"التنمية المحلية": الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائى فى كافة المناطق غدًا

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات الحكومة في التعامل مع أزمة التيار الكهربائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن مواعيد إنقطاع التيار الكهربائي في كافة المناطق غداً.

وأضاف أن خطة تخفيف الأحمال عن أعمدة الإنارة لن يتم فيها الغلق الكلي للأعمدة، موضحاً أن سيتم تخفيف الإضاءة في المنشأت الحكومية العامة والمؤسسات.

وأشار إلى أن سيتم ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمؤسسات العامة، بما لا يؤثر على سلامة المواطنين.