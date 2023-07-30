الأحد 30 يوليو 2023
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مصر

العرابى: اجتماع العلمين أعطى دفعة للمصالحة الوطنية وأكد الحرص على دعم القضية الفلسطينية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

 قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، أعطى دفعة قوية في طريق المصالحة الوطنية، وأكد حرص مصر على مساندة فلسطين.


وأضاف العرابي أن اجتماع العلمين يشكل خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح في دفع مساعي تحريك عملية السلام، ويعزز فرصة عملية المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية.


وشدد على دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى الاهتمام والأولوية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانسداد السياسي من أجل إحياء مفاوضات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.


وأكد السفير محمد العرابي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وكانت دائمًا وأبدًا على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، كما تحرص مصر في كل المحافل الدولية على إعادتها إلى دائرة الضوء لتؤكد للعالم أنها قضية العرب الأولى.


وتابع أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة لم شمل جميع الفصائل، الأمر الذي سيمهد لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

المجلس المصري للشئون الخارجية مدينة العلمين الجديدة الرئيس الفلسطيني المصالحة الوطنية

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