زوجة رئيس وزراء بريطانيا تتصدر قائمة النخب الأكثر أناقة

بعدما كانت كيت ميدلتون أميرة ويلز من أكثر السيدات أناقة، هناك رائدة جديدة في مجال الموضة في المملكة المتحدة.

تصدرت أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك القائمة الجديدة لنخبة الأزياء البريطانية من مجلة تاتلر، حيث تشتهر بثروتها والتي تساوي أكثر من ثروة من الملك تشارلز الثالث، كما حصلت على التاج في قائمة المجلة لشهر سبتمبر، متفوقة على يانا بيل وليدي دالميني اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال تشاندلر تريجاسكيس محرر مجلة تاتلر- وفقا لموقع ذا ناشيونال- إن مورتي قدمت امثالاً ساطعًا للملابس الدبلوماسية في العصر الحديث التي تسرق الأضواء؛ لطالما كانت المليارديرة مهتمة جدًا بالأناقة وقد حصلت على دبلومة من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في لوس أنجلوس.

بعد أن بدأت حياتها المهنية في مجال التمويل انطلقت في عالم الموضة وأطلقت علامتها التجارية الخاصة أكشاتا ديزاينز، عملت الشركة مع مصممين وفنانين في قرى هندية نائية لكن تم طيها بعد ثلاث سنوات، ومع ذلك ظلت اهتمامات مورتي بالأزياء قائمة.

منذ أن أصبح زوجها رئيس وزراء المملكة المتحدة، تم رصدها من جانبه في العديد من الأحداث البارزة، وتطور أسلوبها بقطع مثالية من العديد من المصممين.

أثناء نزولها من الطائرة في اليابان قبل قمة G7 ارتدى Murty بلوزة كشمير وردية زاهية من Chinti & Parker مع بنطلون مفصل باللون الأخضر النيون من ماركة Me + Em العصرية، كما تعتبر السترات والبلوزات المصممة خصيصًا من العناصر الأساسية في خزانة ملابسها.

كما التقطت صورة لمورتي مؤخرًا وهي ترتدي بلوزة بودين مزينة، وارتدت بلوزة من ماركة سليبر الأوكرانية لحضور لقاء مع السيدة الأولى في البلاد أولينا زيلينسكا، وفي تتويج الملك تشارلز الثالث بدت ملكية في فستان أزرق فاتح من المصممة كلير ميشيفاني.