الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تكشف حقيقة إزالة حدائق روكسى

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

نفت محافظة القاهرة، في بيان لها اليوم، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة حدائق روكسي لإنشاء جراج جديد.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم فقط عبارة عن استئناف أعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة ١٧٠٠ سيارة بجراج روكسي.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيانها، أن أعمال إنشاء جراج روكسي لا تتضمن إزالة أي حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ويهدف إلى حل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولإحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضاري والجمالي لحي مصر الجديدة.

شائعات إزالة حدائق بروكسي جراج روكسي محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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